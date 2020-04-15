IMF：疫情衝擊+油價重挫 中東各國經濟恐嚴重衰退

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，再加上國際油價重挫，預估今年中東、北非國家 (MENA) 的經濟，將會面臨嚴重的衰退。

根據 IMF 預估，2020 年 MENA 國家的 GDP 將衰退 3.3%，較去年所預估的成長 0.3% 大幅下滑，且較全球經濟的預估衰退幅度更大。IMF 於日前預估，全球 GDP 將於今年衰退 3%。

IMF 中東中亞部主任 Jihad Azour 於週二 (14 日) 表示，特別是部份面臨高失業率、及低經濟成長率的國家，將會受到嚴重的衝擊。

IMF 預估，2020 年黎巴嫩的 GDP 恐將衰退 12%，衰退幅度大於去年所預估的 6.5%，該國負債佔整體 GDP 的比重，為世界第三高，而在肺炎疫情爆發之前，黎巴嫩便已面臨經濟危機。為了緩解疫情的衝擊，黎巴嫩及伊朗皆向 IMF 尋求更多的紓困基金。

另外，IMF 表示，埃及是 MENA 國家之中，唯一有望在 2020 年經濟呈現正成長的國家，預估 GDP 增長率將為 2%。

MENA 地區的前兩大經濟體：沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，皆於上個月宣佈大規模的經濟刺激政策，以減輕疫情所造成的損害，主要紓困對象包括國內銀行及私人企業。

此外，Azour 表示，石油出口商面臨了嚴重的威脅，儘管 OPEC + 於週日 (12 日) 達成了減產協議，並同意每日減產 970 萬桶石油，但石油價格仍舊面臨下行的壓力。

根據 IMF 數據顯示，MENA 地區的石油出口商，將面臨超過 2500 億美元的損失。石油價格自今年以來，已下跌了約 50%，IMF 預估，阿拉伯聯合大公國於今年的 GDP 將衰退 3.5%，沙烏地阿拉伯則將衰退 2.3%。