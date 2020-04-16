川普暫停金援WHO 譚德賽：遺憾！盼美改變心意

週三 (15 日) 美國總統川普宣布，將暫停世界衛生組織 (WHO) 的資金，世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 回應，對美國決定撤資表示遺憾，希望美國能改變心意。

譚德塞週三回應：「美國一直是世衛組織的長期和慷慨的朋友，我們希望它會一直如此。我們對美國總統決定停止向世衛組織提供資金的決定表示遺憾。」

譚德塞補充：「世衛組織正在審查美撤資對其工作的影響，我們將與合作夥伴一起填補任何資金缺口，並確保我們的工作繼續。」

世衛組織緊急情況規劃執行主任瑞安 (Mike Ryan) 博士，未來幾周和幾個月將有機會與其他 193 個國家討論世衛組織的預算。

美國總統川普週三砲轟世衛給全世界錯誤指導，60 天到 90 天內將全面審查 WHO，認為世衛反對會員國對中國祭出旅行限制是「災難性決定」。美國為主要資助國，要求世衛負起全部責任。

據悉，美國是世衛最大金援國，2019 年金援約佔世衛當年總預算的 15%。

世衛主要資金來自美國、英國與日本。(圖片：zerohedge)

美國咎責世衛同時，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續狂燒，全球確診已飆破 200 萬例，死亡人數亦突破 12.8 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 61 萬例，死亡逾 2.6 萬人。

世衛對於中國官方美化的疫情資訊照單全收，隱瞞事件嚴重性，引發全球輿論抨擊。

世衛在疫情第一時間反對全球對中國的旅行限制、讚許中國「訊息透明」、沒有預警「人傳人」危機、美國 CDC 專家遲遲無法進入中國了解實情、還建議人們不要使用口罩，這一切都有失責嫌疑。