助全球防疫 臉書再推三項防疫地圖工具

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，為協助醫學研究員對抗疫情，社群龍頭臉書 (FB-US) 今 (15) 日表示，將透過旗下 Facebook Data for Good，再推出三項新工具，包含人口聚集地圖、移動範圍趨勢、社交連結指標，協助各國掌握疾病預測與防護資訊。

臉書表示，將開放研究人員與非營利組織透過 Data for Good 計畫，使用人口移動地圖來研究新冠病毒傳播，並採用彙整式資料來保障個人隱私，其中，新推出的人口聚集地圖可顯示不同地區人們互相接觸的機率，可望幫助各國標示可能爆發疫情案例的地點。

除了人口移動地圖外，臉書進一步指出，移動範圍趨勢可顯示各地區人們活動，協助掌握防範措施方向，而社交連結指標則可顯示跨越州界與國界的社交連結，可望協助流行病學家預測疾病擴散的可能性，並評估疫情嚴重區域。

臉書表示，自從肺炎疫情爆發以來，已與美國哈佛公共衛生學院、台灣國立清華大學、義大利帕維亞大學等十個全球知名學術機構合作，成立行動資料網絡這個全球聯盟，利用 Data for Good 工具來提供即時分析疫情相關資訊，清華大學團隊也正利用資料分析台灣各大景點人口密度，可望建立一套即時預警系統。