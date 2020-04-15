〈財報〉疫情衝擊公司營運 花旗Q1淨利暴跌46%

花旗集團 (C-US) 在週三 (15 日) 公佈了 2020 年第一季財報，淨利年減 46%，主因來自於信貸成本的上，花旗表示，由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，該行增加了 49 億美元的貸款損失準備金。花旗集團股價在盤前交易中下跌 3.24%。

花旗股價盤前重挫 3.24% 圖片：investing.com

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：207 億美元，高於去年同期的 185.76 億美元，年增 12%，低於分析師預期的 190 億美元

淨利：25.2 億美元，低於去年同期的 47.1 億美元年減 46%

EPS：1.05 美元，低於去年同期的 1.87 美元，年減 44%，低於分析師預期的 1.14 美元。

花旗表示，由於固定收益和股票市場交易營收的增加，該公司整體營收成長了 12%。該行固定收益交易部門的營收年增 39%，至 48 億美元，遠遠高於分析師預期的 39.9 億美元。股票交易營收也躍升了 39%，達到 12 億美元，超過預期的 10.4 億美元。

然而，花旗在本季度撥出了 70.3 億美元作為貸款損失準備金，高於去年同期的 19.8 億美元，以應因疫情可能造成的美國經濟衰退，和潛在的不良貸款。該行預期，隨著經濟形勢的惡化，消費者將更頻繁地違約包括信用卡在內的賬單。

花旗集團執行長 Michael Corbat 表示：「我們第一季的收益受到新冠肺炎爆發的影響，經濟前景惡化和向新的「當前預期信用損失」(CECL) 過渡迫使我們建立了大量的貸款損失準備金。」

花旗在上月曾表示，將向收入在 60,000 美元以下的員工提供 1,000 美元的補助，以減輕疫情爆發帶來的財務負擔。

從地區來看，拉丁美洲的消費金融業務營收較上一季度下跌了 13%，而亞洲的銷售額下降了 4%，北美地區則下跌 1%。

花旗集團的股價迄今已經從高點下跌了逾 43%，反映出新冠肺炎疫情爆發對經濟帶來的重大衝擊。