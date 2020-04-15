桃機單日旅運量不到700人次史上新低 第1航廈入境掛蛋

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，各國仍維持旅遊禁令，使得桃園國際機場入出境旅客持續探底，根據最新統計，昨 (14) 日旅運量僅有 669 人次，創下史上新低紀錄，其中，第 1 航廈入境旅客甚至出現掛蛋。

從 3 月開始，境外移入確診個案不斷增加，疫情愈趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，自 3 月 19 日起禁止外籍旅客入境，桃機的旅運量也從當時每天 1 萬多人持續下滑，3 月 29 日更跌至 2474 人，打破 SARS 期間單日旅客量最低的紀錄，4 月 4 日摜破千人大關，來到 961 人。

儘管近期每日境外移入個案已降至個位數，但我國防疫工作仍未停歇，根據移民署國境事務大隊統計，桃園機場 13 日入出境旅客為 813 人次，14 日又進一步跌到 669 人次，約為去年平均單日的 0.5%，創下機場啟用 41 年以來單日旅運量最低的紀錄。

桃機 14 日入境共 353 人次、出境 316 人次，其中，第 1 航廈入境旅客量掛蛋。

隨著旅客量驟減，交通部觀光局也要求旅行社停止接出團至 5 月底，觀光、運輸產業營運墜入谷底，桃機兩航廈幾乎看不到以往熱絡的觀光客，關務、清潔及免稅商店的員工甚至比旅客還要多，與 2019 年平均單日旅運量 13.3 萬人次相比差距甚大。

此外，交通部今天公告，為防治肺炎疫情，搭乘海、空運航班、高速鐵路、台鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，應配戴口罩，未配戴者不得搭乘。即起生效到中央流行疫情指揮中心解散之日為止，違者最高可依法開罰 1.5 萬元。