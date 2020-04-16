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全台近1.5萬人實施無薪假 創10年多新高 竹科單周激增10倍

鉅亨網編輯陳于晴
全台近1.5萬人實施無薪假 創10年多新高 竹科單周激增10倍。(圖：AFP)
全台近1.5萬人實施無薪假 創10年多新高 竹科單周激增10倍。(圖：AFP)
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無薪假勞動部餐飲旅宿製造業勞工竹科

勞動部今 (16) 日公布最新一期減班休息 (無薪假) 統計，共 588 家、14821 人實施，短短一周就暴增 218 家、6082 人，也創下 10 年多新高，其中，住宿及餐飲業仍為重災區，高達 4495 人，而竹科實施無薪假勞工也較前一周激增 10 倍。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續衝擊我國經濟，根據勞動部統計，截至 16 日止，全台共有 588 家事業單位通報實施無薪假，人數為 14821 人，創下 2009 年 12 月以來的新高。

就行業別來看，餐飲、旅宿業營運受害最深，高達 150 家、4495 人實施無薪假；其次為金屬機電工業的 2856 人；批發及零售業也較前一周增加近 1 倍，來到 2101 人；此外，民生工業也從上周的 432 人攀升到 1520 人。

就地區來觀察，仍以雙北市居多，台北市共有 162 家、4390 人實施無薪假，位居全台之冠；其次為新北市 137 家、2337 人；台南市及桃園市也在這一周突破千人。

此外，以製造業為主的竹科也開始受疫情影響，實施無薪假人數從上周的 70 人激增 10 倍至 704 人；中科有 2 家、179 人實施；經濟部加工出口區則有 1 家廠商實施無薪假，人數為 303 人。

本期勞雇雙方協商減班休息。(擷自勞動部官網)
本期勞雇雙方協商減班休息。(擷自勞動部官網)

 