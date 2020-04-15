中國佈局迎收割+疫情帶動原料藥需求增 台耀今年營運看俏

台耀 (4746-TW) 今 (15) 日舉行線上法說會，業務發展及投資部協理林晉源表示，中國政府近年進行產業重整並祭新政策，客戶今年將依法規陸續取得藥證，有助藥品銷售，雖然新冠肺炎疫情導致交貨期遞延，不過需求反而增加，預期今年整體營運表現可期。

台耀為國際原料藥供應商，新冠肺炎疫情延燒，外界擔憂恐產生斷料危機，對此，林晉源表示，雖然上游原料主要來自中國，但上游不受到疫情影響，反而是運輸受阻，導致交貨期從過去的 2 周，延長至 3-4 周。雖然交貨期延長，但客戶下單力道明顯更強，因此，疫情對公司營運沒有負面影響，反而審慎樂觀看待。

從產品面來看，台耀膽固醇磷酸鹽結合劑與維他命 D 衍生物為主力產品，占整體營收比重超過 7 成，其中膽固醇磷酸鹽結合劑主要有 3 種產品，去年因美國藥品市場面臨價格競爭，營運受到影響，不過今年隨著美國新客戶加入，市場競爭趨緩，營運可望恢復往年水準，帶動市占率提升。

中國市場方面，林晉源指出，近年中國政府整頓生技製藥產業，祭出一致性評價及中美雙報，一致性評價是要求已上市的學名藥進行 BE(生物相等性) 試驗，藉此提升藥品品質，中美雙報則是藥品若已取得美國藥證，再取得中國藥證相對容易，而台耀多數藥品已具備美國藥證，因此可快速取得中國藥證。

林晉源表示，今年將有 2 款藥品在中國上市，1 項藥品預計今年取得中國藥證，1 項則已取得美國藥證同時申請中美雙報。