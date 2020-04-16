iPhone SE台灣4/17開始預購 最大容量售價不到2萬元

蘋果公司 (AAPL-US) 今 (15) 日發表新款平價 iPhone SE，功能上回歸 Touch ID 實體按鍵，售價 399 美元 (約新台幣 1.45 萬元) 起，台灣預計 4 月 17 日晚間 8 點開放預購，4 月 24 日上市。

據蘋果官網顯示，新款 iPhone SE 採用 A13 晶片，共有三種容量 64GB、128GB 及 256GB，售價則分別為 1.45 萬元、1.65 萬元及 2 萬元。

Apple 指出，全新第 2 代 iPhone SE，防潑抗水功能達到 IP67 等級，在 1 公尺水中可維持 30 分鐘；iPhone SE 也使用 Touch ID 進行密碼解鎖、登入 App、授權 App Store 購買及進行 Apple Pay 交易等。

相機方面，Apple 表示，後置相機支援 60fps 的 4K 高畫質影片，此外，前置與後置相機可透過「快錄」影片功能，不須切換離開「照片」模式即可錄製影片。

隨著蘋果新機亮相，可望為台廠供應鏈營運增溫，包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、軟板廠台郡 (6269-TW) 、砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 、聲學元件廠康控 - KY(4943-TW) 等。