NCC實測4G網速 中華電、遠傳並列雙強

NCC 今 (15) 日公布 4G 上網速率報告，其中 4G 定點下載速率 (Mbps)，中華電 (2412-TW) 稱霸全台 22 個縣市，遠傳 (4904-TW) 除新北市與高雄市外，在其餘 20 個縣市拿下第 2 名。

4G 定點上傳方面，遠傳在北市、桃園市、台中市、高雄市等 9 個縣市中，拿下上傳網速冠軍；其餘 13 個縣市則由中華電拿下首位。

NCC 委由財團法人電信技術中心 (TTC) 執行行動上網速率量測統計，定點量測是由專業量測人員至全國 7851 個戶外區域，包含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、捷運站、火車站及百貨公司等區域進行量測。

據統計結果，去年全國 4G 定點量測平均下載速率為 108.33Mbps，較前年 95.42Mbps，提高 13.53%；4G 定點平均上傳速率為 27.18Mbps。

NCC 表示，移動量測則於各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，包括高鐵、台鐵、台北捷運及高雄捷運列車等，各縣市主要道路 4G 平均下載速率為 38.71-69.03Mbps、大眾運輸平均下載速率為 36.46-124.77Mbps。