美4月紐約 Fed 製造業指數跌至-78.2 創歷史最差紀錄

美國於週三 (15 日) 公佈 4 月份的紐約 Fed 製造業指數報 -78.2，較 3 月份的 -21.5 大幅下跌了 56.7 點，創下自 2001 年該指數開始統計以來的最差表現。

紐約 Fed 製造業指數 (圖：Bloomberg)

4 月份紐約 Fed 製造業指數報 -78.2，低於市場預估值 -32.5，且較金融海嘯時期的 -34.3 為差。該指數統計期間為 4 月 2 日至 4 月 10 日，指數若低於零則代表製造業陷入衰退。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創全球供應鏈，並造成嚴重的需求萎縮，導致製造業陷入泥沼。此外，美國肺炎的確診病例數持續增加中，目前已突破 61 萬例，而紐約更是疫情的重災區。為了防止疫情的擴大，政府已採取了嚴格的封鎖及居家防疫措施，導致該區企業面臨沉重的壓力。

該指數針對製造業公司進行調查，根據調查結果，有 85% 的受訪公司認為在過去一個月，營運狀況呈現惡化的趨勢，而僅有 7% 的公司認為營運狀況呈現好轉的跡象。

Pantheon Macroeconomics 的首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，最新的數據顯示製造業正陷入困境，預估 4 月份的 ISM 製造業指數，恐將跌落至 35 左右。

紐約 Fed 表示，製造業新訂單及運貨量的衰退幅度，皆創下歷史紀錄，另外，訂單的交貨期間被迫延長，而庫存量、雇用人數及員工的每週工作天數，亦呈現大幅下滑的趨勢。顯示目前製造業的狀況相當險峻，且企業亦預期在未來六個月內，景氣好轉的可能性將非常低。

根據指數細項顯示，有 59% 企業表示雇用員工數下滑，有 77% 企業表示新訂單下滑，且有 76% 企業表示運貨量下滑。

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