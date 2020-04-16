友訊董座聲明「盡其所能力守公司」 獨董：目的在改革並非市場派

網通廠友訊 (2332-TW) 近期爆發經營權之爭，董事長胡雪發出聲明，強調部分董事、獨董結盟市場派，對股東、員工、社會造成紛擾，會盡其所能守住公司；獨董獨董馮忠鵬與鍾祥鳳則反擊，強調是「公司改革派」，出發點是為了維護公司治理，希望友訊能由專業經理人團隊帶領，擺脫過去多年虧損。

胡雪聲明強調，近年來，友訊力圖轉型，朝著毛利提升、費用減少和資源整合三大方向安排，並跨入門檻高、利基高的商用市場藍海，同時也積極布局 5G 相關服務，將成為下一波友訊營收成長動能。

胡雪指出，隨著友訊體質轉佳，走過轉型陣痛期時，卻有若干董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，呼籲和市場派結盟的董事、獨董，經營權爭議是一時的，但對友訊的傷害，卻是難以磨滅，過往本人始終不願主動出擊，但求能以友訊及友訊股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

面對胡雪指控結盟市場派，馮忠鵬與鍾祥鳳則強調，結盟台灣鋼鐵的立場是「公司改革派」，並非市場派，友訊長期沒有總經理、財務長、發言人，已經看到太多弊端，希望改革讓公司能永續經營。

二名獨董指出，胡雪當初承諾會有「七人專業輔佐小組」來經營公司，但沒有看到，也曾多次建議由業界稱呼為「大師傅」、同為友訊創辦人的明泰董事長李中旺來接手管理，也被拒絕，加上過去幾次董事會有不合程序情況，才會決定召開股臨會解任胡雪所代表的高聚投資董事職務。

據了解，馮忠鵬與鍾祥鳳在三月接到資訊，表示台鋼集團願意投資，也支持公司改革，願意當純投資人，一起經營公司，希望由專業經理人、團隊來管理，讓公司改頭換面。