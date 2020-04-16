盤前財經大事搶先讀2020年04月16日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國上周初領失業金人數

法說會：台積電、定穎

除權息：久裕、華研

川普：美國已過疫情高峰期 週四公布重啟經濟指南

美國總統川普週三 (15 日) 宣布，美國已度過疫情高峰期，某些州將在 5 月 1 日前提早重新開放經濟活動，週四將公布重啟經濟指南。閱讀全文...

官網亮相！新 iPhone SE 搭載 A13 仿生晶片、4.7 英吋螢幕

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒之際，延續先前 MacBook Air 和 iPad Pro 發表模式，最新一代 iPhone SE 終於在台北時間週三 (15 日) 晚間於蘋果 (AAPL-US) 官網正式亮相，名稱則延續上一代機型的「iPhone SE」。閱讀全文...

不受疫情衝擊 台股三大族群 3 月營收年增幅逆勢成長

新冠肺炎疫情衝擊產業營收，但從企業近期公布的營收來看，3 月營收多優於預期，且超過一半的公司營收較去年成長，投信表示，第 1 季營收主要有兩亮點，晶圓代工、IC 設計與記憶體表現較佳，營收年增超過 2 成，相對不受疫情影響。閱讀全文...

郭台銘睽違八個月再度加碼鴻海 三月增持 3740 張

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘再次出手買進自家股票，根據公開資訊觀測站資料，郭台銘三月期間加碼 3740 張，這也是郭台銘從去年七月以來，睽違 8 個月再次加碼力挺自家股票。閱讀全文...

超過 150 家上市公司沒賺錢仍照發董事酬勞 宏達電董事每位可領 448 萬元

根據證交所最新揭露的董事酬金資料，去年超過 150 家上市公司沒賺錢，但仍大手筆發放董事酬金，當中不乏知名企業，如宏達電 (2498-TW)、華航 (2610-TW)、裕隆 (2201-TW) 與友達 (2409-TW) 等，其中宏達電即使去年虧損超過一個股本，但每位董事仍可領 448.8 萬元酬勞，讓小股東們羨煞不已。閱讀全文...



