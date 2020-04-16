手機寒冬還未到？砍單浪潮將至

新冠疫情在全球肆虐之下，手機產業明顯感受到寒冬，品牌砍單潮接踵而至。外媒報導指出，蘋果早已砍單逾 25%，三星計劃在 5 月砍單 30%～50%，中國一線手機品牌也計劃在 6 月進行集體砍單，幅度約在 30%～40%。

業內人士指出，蘋果在 2 月就開始砍單，從當時每月 4500 萬支調降至每月 3700 萬支～3800 萬支。雖然在中國復工後，蘋果一度要求提升產能，但歐美疫情意外爆發，在各國祭出封國、禁足令之下，需求大減，蘋果只能利用促銷去化庫存，並且要求供應商減產。目前海外市場的需求下降約 25%。

此外，華為與小米砍單量目前介於 20%～30%，業界人士甚至不排除華為和小米砍單量可能遠遠這個比率。以華為為例，華為 P40 等主流機型，從早期的 2500 萬支下修到 2000 萬支，最近又繼續修正到 1500 萬支，以此計算砍單幅度達到 40%。

而市場預估到 6 月份，中國其它國產手機品牌也將紛紛跟進，其中 OPPO 和 vivo 恐砍單 30%～40%。

(圖片: AFP)

不過，第一季不少手機供應鏈的季度業績預告表現不差，如藍思科技、立訊精密、歐菲光等等數家大廠，第一季純益均大幅成長。業內分析指出，不少供應鏈純益躍增的原因在於，這一季度的業績實際上是 2019 年第四季就已經下的單，另一方面則是 2019 年第一季是整個手機市場的低檔，基期低。

業內人士警告，對於手機供應鏈廠商而言，真的危機將在後面。若歐美生活未迅速回到常態，手機供應鏈勢必會面臨很大的庫存難題，因為蘋果與華為對供應鏈很強勢，是議價的主導方。

此外，就中國市場而言，第一季中國手機市場總出貨量 4895 萬支，年減 36.4%。在這 4895 萬支中，中國國產手機品牌比重 87.9%，達 4305 萬支，年減 39.2%，也意味著，三星和蘋果等國際品牌，第一季在中國市場出貨量不足 600 萬支。

但在肺炎疫情仍持續的情況下，手機供應鏈出現有趣的一點，已有不少廠商因訂單減少或遞延，轉向生產口罩，並已出貨至歐洲。雖無法保證該業務未來是否能持續下去，只能說是暫時維持企業營運的另一個方式。

