〈陸股盤後〉外資回流引A股反彈 創業板指站上2000點大關

周四 (16 日)A 股不受美股收黑的拖累，三大指數開低走高，生技、科技類股紛紛扮起領頭羊角色，創業板指表現更是一支獨秀，指數重新站回 2000 點關卡，同時也率先測試季線壓力，表現明顯優於其餘兩大指數，陸股表現強勢，但美中不足的一點則是成交量未有效放大，成交量不足人民幣 6000 億元。而資金多流向低價股，進行短線炒作。

盤面上，醫藥類股強勢領漲，至於虛擬貨幣在前一日逆勢上漲後，今日掀起漲停潮，而半導體、特高壓、基因測序等類股表現也相對強勢。水泥建材、特斯拉、鋰電池、乳業、白酒等食品飲料類股則是表現較差的族群。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.31%，收報 2819.94 點；深證成指上漲 0.51%，收報 10470.79 點；創業板指上漲 1.56%，收報 2008.39 點。今日滬深兩市合計成交人民幣 5950 億元，日減人民幣 460 億元。



北向資金進出方面，今日買超人民幣 38.15 億元，其中，滬股通買超人民幣 19.51 億元，深股通買超人民幣 18.64 億元。本周北向資金已買超約人民幣 214 億元，本月則買超人民幣 372.43 億元。

產業消息

保利地產公布去年純益達人民幣 279.59 億元，年增 48%，營收與純益穩定成長帶動部份地產個股反彈上漲，保利地產大漲 3%、格力地產勁揚 5.1%、而首創股份漲、萬通地產、京能置業漲幅均逾 1%。

媒體引述規劃「十四五計劃」的工作小組透露出打算興建東北第二條特高壓線路，再加上中國特高壓施工進度超出預期，帶動相關念股勁揚，金冠股份、漢纜股份、中國西電、中元股份等 10 檔個股出現漲停，匯金通大漲 7.9%。

中國人行表示將加速虛擬貨幣發展，虛擬貨幣概念股再度飆漲，金冠股份、眾應互聯、匯金股份等出現漲停，廣電運通、科達股份、朗科科技則跟進大漲。

法人觀點

分析師指出，目前市場情緒隨著全球疫情逐漸受控下，風險偏好開始回溫，全球股市最恐慌時候已過，而股市正在消化 Q1 企業財報內容。隨著未來中國積極的財政政策一一落實，中國經濟回升的趨勢重現，配合外資回流，A 股將重啟漲勢。短線指數仍無法擺脫震盪格局，不過，中長期角度而言，績優股將會率先表態走揚。

中國中原證券表示，A 股市場在經歷 2 月的大漲與 3 月份的回檔後，4 月份股指進入到一個震盪整理階段。市場還是需要時間來消化未來的諸多不確性，才會有一個明顯突破的方向，建議投資人應持續關注全球影響經濟因素變化的情勢。預計上證短線小幅震盪的機率較大，創業板指則因為科技類股比重較上證高，表現可望優於上證。