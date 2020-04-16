【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

全球被動元件龍頭村田製作所員工確診新冠肺炎，宣布旗下福井工廠停工 3 天，台灣被動元件廠可望出現轉單效應，激勵零組件股大漲，蘋果中國手機市場銷售成長，推升蘋果股價大漲，帶動蘋概股走強，配合美股勁揚，刺激 15 日台股開高走高，站上 10400 點關卡，終場加權指數收在 10447.21 點，漲 114.27 點或 1.11%，成交額 1949.15 億元。OTC 指數收在 130.16 點，漲 1.61 點或 1.25%，成交額 426.07 億元。

15 日台指期拉高結算，大盤日線連二紅，補足了 3/12-3/13 向下的跳空缺口，日量大增逾 22%，技術面穩定向上。籌碼方面，三大法人僅投信買超，外資 4 月累計賣超 23.23 億。統計大盤自 3/19(最低點) 反彈至今 (收盤價)，累升 1923.58 點 (22.57%)。考量全球新冠肺炎疫情不斷向上揚升，實體經濟惡化仍然嚴峻，近日台股已累積不小的漲幅，自營及外資轉為偏空操作，10400 點附近累積不小的壓力，預期大盤向上突破不易，估計約在五日線間盤整，此時不建議追高，可選擇漲幅落後大盤的業績成長股少量操作。