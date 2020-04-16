〈台股盤中〉震盪回檔區間整理格局 生技族群領頭獨秀

隨著美股回檔，亞股今 (16) 日同步陷入震盪，台股以下跌 61.43 點開出後，一度大跌 130 點，盤中跌點略見收斂至跌 80 點附近，多數個股陷入漲多回跌壓力中，相對生技族群仍是盤面上強勢族群。

合一宣布與丹麥利奧製藥 (LEO Pharma) 達成授權協議，合一開發的抗體新藥技術 FB825 以 5.3 億美元 (約新台幣 160 億元) 授權給 LEO，成台灣生技史上最大新藥授權案，激勵合一直接開漲停板，而所屬集團中天也漲停鎖死。

在合一帶動下，早盤生技族群成大盤最熱，西藥製劑相關業者中，懷特攻漲停，智擎漲逾 4%，強生漲逾 3%，中裕和太景 - KY 均漲逾 2%。原料藥族群的中化生同樣亮燈，旭富、神隆等，均漲逾 2%。

另外，恆大漲逾 6%，南六漲 2%，美吾華和毛寶漲 2.5-3.5% 上下，新麗和康那香維持紅盤上，反映疫情帶動的相關生醫防疫題材維持一定熱度。

電子股中，石英元件業者表現最熱絡，晶技打入任天堂遊戲機 Switch 納入供應鏈，早盤直攻漲停板，帶動加高漲超過 7%，台嘉碩也漲逾 2.5%。

台積電下午將召開法說會，盤中遭壓在盤下，跌幅 0.7% 左右，市場等待其營運展望，使 50 大權值股幾乎全數走跌，僅可成、研華、鴻海和台泥等維持在紅盤上，反觀中租 - KY、寶成、遠東新、元大金、台新金、中信金、和泰車、富邦金和台塑化等均跌逾 1.5%。

元大投顧指出，指數連續反彈維持在 5 日均線之上、313 大缺口也已補滿，再加上月線止跌翻揚代表下檔有撐，惟上檔季線和年線蓋頭反壓不輕，預料短線上將以月線及季線間的區間震盪走勢為主，盤面上呈現類股輪動、個股表現。

元大投顧建議，選股上還是要回歸基本面，可聚焦中國積極建設 5G 基地台，繼散熱元件後可注意光通訊和 CCL。

統一投顧也認為，月線翻揚走升短線可正面看待，但考量台股上方仍有層層套牢賣壓，且籌碼面上外資尚未於現貨顯著翻多，又市場觀望台積電法說的獲利前瞻，暫維持區間震盪格局。