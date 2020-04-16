低利推升買房信心 建商推「二低一高」產品搶攻自住買盤

因應疫情衝擊，央行決議降息，市場進入超低利率時代，民眾購屋信心也隨之提升，上市櫃建商遠雄建設 (5522-TW)、總太地 產 (3056-TW)、坤悅開發(5206-TW) 等，推出「低單」、「低總」、「高 CP 值」產品助攻剛需買盤，其中「遠雄之星」系列造鎮案，今年累積銷售量創下逼近 10 億元佳績，表現亮眼。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，疫情短期影響購屋心情，但長期走勢不變，目前疫情控制得當，加上低利率環境加持，從自住及首購案場人潮並未減少可得知，自住及首購剛性需求仍在；許多消費者預期疫情影響房價下修，事實上房價會受到很多因素影響，像是目前建商正面臨土地成本上漲、原物料供給短缺、人力成本增加、缺工問題，在這樣的市場背景下，目前正是合適的進場時機，建議民眾可把握具理想價格及投報率的產品，日後疫情明朗化，房價有機會連帶反映成本。

緊鄰三井 Outlet 生活圈優勢的「遠雄之星」系列造鎮案，推出以來詢問度相當高，今年累積整體銷售量已逼近 10 億元，對此，現場專案經理錢儀峯表示，目前「遠雄之星 7」已近完銷，釋出 8 樓精華保留戶，近期推出「訂金到交屋 28 萬起」大 2 房限時限量專案，親子全齡公設主打安縵日式美學，設計師法東京安縵酒店風格，備受自住客群青睞。

近年集中在北屯推案的總太地產，於環太東路鄰近太原路推出新案「總太聚作」，規劃 20-38 坪、1-3 房產品，每坪單價 16.9-19.9 萬元，環顧周圍東鄰麗園公園、西面廍子溪，環境綠意清幽。

另一上市櫃建商坤悅開發，看準南屯區未來趨勢，選擇距離捷運步行 10 分鐘可抵達的南屯老街靜巷內，推出新案「坤悅好時光」，規劃 16-29 坪、1-3 房的精品小宅，周圍擁有南屯市場、南屯運動中心，鄰近 74 線道、新烏日高鐵站，具備完熟的生活圈與商圈機能。