〈房產〉豪宅業主買賣算得精 西華富邦、頂禾園親友交易只賣半戶

實價資訊揭露，「西華富邦」、「頂禾園」的親友交易不約而同只賣半戶，房仲業者指出，僅賣出一半房產的狀況，考量都是資產配置，若轉手對象手上資產不夠多，恐被視為有贈與之嫌，因此若只交易一半資產，符合買方負擔合理範疇，也可免於稅務爭議。

實價登錄資料顯示，「西華富邦」在今年 2 月親友交易 17 樓戶，總價僅 8630 萬，每坪 157.84 萬元，總坪數 65.58 坪，剛好是 2016 年交易總價 1.726 億元與面積 131.15 坪的一半；2017 年底賣出的「頂禾園」也只有半戶，該 12 樓戶成交總價 1.5 億元，扣除車位後每坪為 186.4 萬元，面積是 115.09 坪，該戶當初預售時成交資料為總坪數 230.18 坪，價格為 3.2 億元，扣除車位後每坪是 200.9 萬元，親友交易則約打了 95 折。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，只賣一半房產可免於稅務爭議，像也有利用每年贈與免稅額分次買房，或是生前分次賣出給親人，免於繼承遺產稅等交易技巧，主要目的也都是免於遭課徵高額稅金。另外，若轉手給公司，視為公司資產可做支出攤提，也有利減少營業稅繳納。

陳炳辰指出，「頂禾園」按比例計算，以 1.5 億元成交一半資產，親友價等於只打了 95 折；而「西華富邦」親友交易不論是面積、總價都是當初的一半，價值不減，由於眼下實價資訊透明，親友交易若將價格壓得過低，未來出售將遭課高獲利所得，還是得精打細算一番。

事實上，不少實價紀錄的親友交易都並未出現折扣價，陳炳辰認為，有時候出於物件條件相較優異，甚至室內裝潢絕佳，讓賣方認為價格已屬友情價碼，也有一說是以為備註親友交易可免於揭露的誤解，但也不無如實登錄的單純因素。