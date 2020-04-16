小坪數房型興起 這幾點若不知恐會踩到雷

近年來各地興起「小宅」風潮，現在又正好碰上新冠肺炎疫情，不少建商加強小坪數產品推案力道，期盼能吸引到有意購屋者的青睞。然而，小宅的室內坪數畢竟有限，購屋者若沒有特別留意，可能會產生問題。

房市專家 Sway 曾在直播節目中說，越來越多年輕族群因金錢考量，而考慮低總價小坪數房型，但小宅常會出現規劃問題，建商為了要增加室內空間，通常規劃的⼾數也偏多，若⼀層太多⼾，可能電梯不敷使⽤、出入人口較為複雜，住戶搬進搬出的頻率也會比較高，社區品質難掌控。

另外小宅通常會減少隔間牆，也因坪數⼩的緣故，無法像⼀般住宅設計，將客廳設置於大門入⼝處，常會前⾨正對後⾨客廳、餐廳、廚房同在一個大空間裡，一眼就能看穿全屋內部，另外，⼩宅建案中，邊間多會留給⼤坪數的房⼦，因此會出現僅有單⾯採光、通風的問題，造成有些隔間會⾯臨沒有採光通風，甚⾄是廚房無法排煙，廁所沒有對外窗等規劃上的瑕疵。

小坪數房型最大的優點就是總價較為低廉，然而建案常會強調收納及隔間，但在規劃上卻可能不盡人意，有些房子的岀現往往是同樓層中，被規劃完正常坪數的產品之後才隔岀套房，所以社區管理也是十分重要。

另外小宅通常會減少隔間牆，也因坪數⼩的緣故，無法像⼀般住宅設計，將客廳設置於大門入⼝處，常會前⾨正對後⾨客廳、餐廳、廚房同在一個大空間裡，一眼就能看穿全屋內部，另外，⼩宅建案中，邊間多會留給⼤坪數的房⼦，因此會出現僅有單⾯採光、通風的問題，造成有些隔間會⾯臨沒有採光通風，甚⾄是廚房無法排煙，廁所沒有對外窗等規劃上的瑕疵。

小坪數房型最大的優點就是總價較為低廉，然而建案常會強調收納及隔間，但在規劃上卻可能不盡人意，有些房子的岀現往往是同樓層中，被規劃完正常坪數的產品之後才隔岀套房，所以社區管理也是十分重要。

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