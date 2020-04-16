智慧宅成新趨勢卻阻力重重 專家籲政府導入公宅做示範

5G 時代來臨，新建案導入智慧建築、智慧居家將成新趨勢；然而無論在法規、政策獎勵及實務面上，台灣的建築環境仍處摸索階段。對此，由鉅建設設計部經理蔡國良表示，建置成本過高、物業公司的配合、電梯、門禁等廠商在封閉式訊號整合，以及國際廠商在台認證等 4 個問題，都是智慧化社區面臨的現實狀況。他呼籲，政府應該要帶頭將智慧規劃導入公宅，已達拋磚引玉之效。

蔡國良表示，雖然由鉅建設是台中市第一座取得鑽石級智慧建築認證的住宅案，但由鉅近 10 年來多以豪宅產品為主，訴求品質優先，成本的問題反而被縮小；智慧建築設計「以人為本」的初衷，背後所要背負的現實考量太多，容易造成非豪宅建商的興建壓力，甚至成為這個趨勢的最大阻礙。

第一問題就是法規與現實不符。法規規定，智慧建築要獨立設計一套專用的物管系統，但現實是市面上物業管理公司早有習慣的系統、方便套用在公司其他建案上。最後變成建設公司的系統不上線，物管公司的系統不適合在智慧建築個案採用。蔡國良直言，政府必須強制立法、才有可能改善這個狀況。例如水湳經貿園區細部規範規定區內建案都要有智慧營運標章，透過智慧營運中心統一管理。

第二，就是建置成本造成建設公司來說是負擔。「由鉅大恆」的綜合佈線，包括光纖網路、內部 wifi、衛星電視、訊號強化等，建置費占所有費用的 60%，這些都是隱形成本，建商做了、但消費者看不到，因此部分建商不願意投入智慧建築。

第三，設備商不願意提供訊號碼給建商整合。例如電梯商基於安全維護歸屬、不願意給訊號；消防、空調也遇到同樣問題，「要嘛不給、要嘛開天價」，這同樣造成建商成本大幅提升。

第四，認證的問題。很多國際品牌擁有歐盟認證的省水標章，但台灣沒有取得，國外廠商考量台灣市場太小，未必選擇在台灣認證，業者只好在成本與認證之間取捨，同樣造成阻礙。

蔡國良建議建議政府應該優先將智慧建築案例導入公宅；只租不賣的公宅，通常公共空間表現都十分精采，在美學也能造成起而效尤的作用，一如過去 921 地震後的學校重建，造成後續改建的校園更友善一樣。