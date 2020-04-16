這重劃區被預言是下個副都心 網：我OK你先買

新北市重劃區如雨後春筍般大量開發，然而重劃區多也造成房價大亂鬥，對買家而言，最怕碰上「成交即套牢」的狀況，其中被外界一片看好的央北重劃區新建案開價已穩穩站上 6 字頭，甚至有部分建案開價 7 字頭，就有網友預言「未來的央北就是現在的副都心」，引起熱議。

「Mobile01」上一名網友發文表示，過去新莊副都心房價炒高，當時即有人警告恐會跌價，時間也證明副都心不僅套牢許多人，點燈率也不高，整體區域發展緩慢，認為「央北現在價格過高，過高的房價一定會阻礙重劃區的發展，能確定的是發展一定很慢，大家看到副都心的案例，應該不會有投資客會進場央北吧」。

此一論點引起網友正反熱議。有網友認為央北與副都心最大差異在於基本買盤不同，「央北大多是新店自住客與北市移居的買盤，投資客比新莊少非常多」、「新店如果崩盤，代表全台灣房市掛點，因為新店市中心不含安坑是軍公教指標地區，這 30 多年很穩也很抗跌」、「我週邊朋友我媽朋友，已經有三人購買都是自住，不是買來賺價差炒房用的」。

也有網友指出，央北重劃區周邊交通、生活機能都已發展得相當完善，「京站百貨與 IKEA 都開幕了，加不少分」、「旁邊 5 分鐘 2 大醫院慈濟、耕莘，加上建蔽率很低，綠化很高，旁邊親水公園」、「新店市中心離台北市大安區很近，不塞車 15 分鐘可到敦化南路，新成屋 50 多至 60 萬已經回不去」。

但也有網友認為，央北開價確實過高，主因在於土地取得成本過高，過去幾次土地標售都超過 20% 以上溢價脫標，導致房價降不下來，加上央北多為中、低平數物件，推案量多供給就過大，長期增值難度高，直言「央北環境不錯，但那價格只能說，我 OK 你先買」。

房市專家 Sway 點出央北重劃區的兩大隱憂，其一為上千戶的社會住宅，恐將影響周圍房價，另外未來上千戶住戶的進駐也將使車子變多交通變得擁擠。

房地產專家張欣民則提出重劃區「長草、長房、長機能」三階段，以央北重劃區來說，目前正處於「長房子」階段，也就是建商已進場推案，房子開始大量興建，此時房價已上漲一波，議價空間縮小。但仍可進場買房，因為只要後續還有建案，價格仍有上漲空間。他也提醒，即使進入到「長房子」階段，也可能因為景氣的影響，使建商暫緩推案，重劃區一邊是長房子一邊仍是長草，就會造成開發時程延長。



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