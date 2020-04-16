〈房產〉北市Q1商辦空置率低檔盤旋 大面積辦公產品仍難求

據商仲業者最新統計，首季台北市辦公室平均售價仍為 85.4 萬元，未見修正，而在租賃市場表現良好的帶動下，空置率維持在低點的 3% 以下，租金小幅上漲至每坪 2322 元，整體而言，台北市商辦尚未明顯受疫情影響，加上都更熱潮，空置率低檔盤旋。

全球經濟受新冠肺炎的影響，正面臨最嚴厲的考驗，市場恐慌情緒蔓延，也使得各國紛紛下修經濟成長率，投資人心態轉向保守，讓回溫力道強勁的商用不動產增加了一些不確定性，但商仲業者認為，今年備受矚目的世貿三館地上權案，在壽險業炒熱氣氛下，為疫情注入強心針，對今年商用不動產市場極具激勵作用。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產經理王維宏表示，第 1 季商用不動產交易金額來到 182 億元，工業地產仍然是焦點，交易占整體商用不動產交易的 9 成，總金額來到 165 億元，其中以科技業及傳產業投資最多，而受中美貿易戰及新冠肺炎影響，台商開始「分散製造」及「分散市場」，預計下半年台商回流將更有感，商用不動產交易可望持續增長。儘管投資人對於未來短期不動產市場投資趨向保守，對於辦公廠辦、工業地產而言，由於受惠台商回流，以及分流辦公政策，物流需求提高等因素，衝擊相對較小。

從買賣交易來看，王維宏表示，各級辦公價格維持持平走勢，北市平均辦公售價 85.4 萬元，整體租金資本化率落在 2.52%，從商圈來看，隨著信義計畫區商業活動熱絡，頂級辦公、百貨商場逐漸林立，國際企業陸續插旗，信義世貿商圈單價乃為其他商圈之中最高，平均單價 100.6 萬元，而目前租金資本化率較高的區域則是站前西門商圈及敦北民生商圈，站前西門商圈因價格基期低，且受雙子星開發案正面影響，租金微幅上昇。

租賃市場部分，由於供給市場持續緊縮，使得北市商辦租金上揚、空置率已連續 2 年走低，台北市平均租金上漲至 2322 元，空置率下降至 2.37%。A + 級辦公受惠於信義世貿商圈租賃市場活躍，平均租金上漲至 3233 元，已是 B 級辦公 2 倍的租金，市場兩極化發展。北市精華區辦公室大面積租賃供給有限，所剩大面積空間不多，難以滿足大型企業整合內部合署辦公之需。以區域來看，信義世貿商圈租金仍上揚，平均租金為 3250 元，目前空置率下降至 2% 以下來到 1.84%，其餘商圈租金同樣穩定向上。