債市絕地反攻 看好高收債及新興市場債

在肺炎疫情肆虐下，全球資產今年首季表現慘淡，不僅股市歷經十年來表現最差的季度，連債券資產的跌幅也比投資人預期的多；然而，從 3 月底以來，債券卻已俏俏展開反攻態勢。「鉅亨買基金」表示，債券市場歷經這波抛售後，許多債券的相對價格已變得相對便宜，加上目前全球經濟狀況仍較為脆弱的情況下，預期債券未來的表現較股票來得穩健，建議債券投資人可開始進行佈局，並以高收益債及新興市場債做為配置的核心。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，債市這波跌幅超出預期，主要是市場擔憂疫情對經濟的衝擊，會讓企業現金流枯竭或無力償還貸款；不過，因各國政府皆明快地推出各種維持市場流動性與中小型企業生存的臨時措施，大幅降低債券違約的風險，加上美國聯準會 (FED) 宣佈購買高收益債，更強化債券的投資信心。

張榮仁進一步指出，經歷這波修正後，債券價格已相對便宜，而參考過去歷史經驗，債券利差如果不小於目前水準 (以 3 月底的利差來看，都在近 5 年高點位置) 時開始投資，未來的報酬率都相當不錯，尤其是全球高收益債及新興市場債，估算一年後的平均報酬率各是 43.1% 及 39.2%，正報酬機率更是高達 100%。依現在的債券利差來看，投資人未來一年的報酬率值得期待。

另外，根據「鉅亨買基金」的統計，經過這波的價格修正，大部分主要債券資產殖利率相較過去 5 年平均高，也就是說目前債券價值面相當具有吸引力。張榮仁舉例說明，以最新殖利率來看，投資全球高收益債券，過去 5 年平均殖利率約 6.54%，而這波價格滑落後，殖利率也拉高到 8.25%。不僅是全球高收益債券， 新興市場債券和其他區域的高收益債也都高於過去平均，全球投資等級債則是接近水準。因此，建議偏愛領息的投資人要把握這波修正後的佈局機會，以全球高收益債及新興市場債建置更佳的配息投資組合。

目前肺炎疫情尚未獲得控制，然而在中國持續復工的壓力下，歐美國家陸續有恢復開放經濟的訊息傳出，不過，根據「鉅亨買基金」投資研究部的觀察，市場預估疫情要到 6 月之後才可能趨緩，屆時觀察經濟何時回溫，則需視市場需求何時有起色。因此，張榮仁建議，在這階段以全球高收益債及新興市場債做為佈局核心，除了享有配息的優勢外，若疫情過後經濟回溫，股市上漲，相對受益程度也會比較大。

目前「鉅亨買基金」全平台的月配息、平衡型及債券型基金的申購，2020 全年皆享有零手續費的優惠，張榮仁表示，由於企業違約機率下降，加上通膨未起，大多數債券都落入相對便宜的價位，同時配息率也大大提升，而且以目前的債券利差來看，投資人未來一年的報酬率值得期待。因此，如果投資人能在這時候開始佈局，不僅可以鎖住較高的配息率，正報酬的機率也相較過去幾年更高，建議投資人可把握目前的優惠方案進場佈局。