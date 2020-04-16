經濟悲觀預期升溫 經理人緊抱現金

在各國積極救市及歐美部分國家新冠疫情稍有趨緩跡象，全球股市近期反彈，不過，由於市場對於經濟悲觀預期升溫，推升現金水位。4 月份美林全球基金經理人調查顯示，經理人加碼股票的意願重挫，反觀加碼現金意願大幅提升，而且持有現金水位也較上個月增加，成為 2001 年 911 攻擊以來的最高水位。

由於各國短期內是否能解除封鎖及管制仍未定，投資人擔憂新冠肺炎疫情對於經濟衰退的衝擊，該份最新調查報告指出，認為未來 12 個月經濟將陷入衰退的投資人飆升到創紀錄的 93%，遠高於 2009 年 3 月的峰值 (86%)，U 型復甦已是市場新共識。

儘管對於全球 GDP 增長的悲觀看法已經反映在預期上，但對於實體企業獲利的衝擊預期才剛開始，多數投資人也擔憂企業的違約事件可能飆升，高達 79% 的投資人希望企業應致力於改善資產負債表，只有 5% 的人希望企業進行更多的股票回購。

大類資產上，4 月份美林全球基金經理人調查顯示，經理人轉抱現金，加碼股票的意願重挫，經理人的現金水位從上個月的 5.1% 再度上升至 5.9%，是 2001 年 911 攻擊以來的最高水位。欲加碼股票的經理人淨比例自前月的 - 2%，減少至 - 27%；欲加碼現金的經理人淨比例上升 13%，增至 54% 水準；欲加碼債券的經理人淨比例持平在 - 28%，降低全球不動產及大宗商品。

而美銀美林牛熊指標從 3 月 27 日以來，持續躺平在 0 的水位，代表市場的悲觀情緒已經到了極端值，反向作多的訊號響起。

區域股市方面，歷經二、三月份大跌之後，欲加碼美股的經理人淨比例跳升 12%，至淨加碼 15%，是在近五個月落後新興市場後重回加碼區域首位，新興股市看好度下滑 11%，至淨加碼 6%，歐股及英國股市看好度聯袂下滑。

產業方面，經理人最看好的兩大產業依舊為醫療、科技，最不看好能源及原物料。儘管短期科技支出受衝擊，但遠距工作推升雲端辦公相關需求，經理人對於科技的看好度較上月跳升 12 個百分點，來到淨加碼 41%，僅次於醫療產業。

疫情突顯生技醫療產業的重要性，有望緩和藥物定價風險，加上新藥創新，FDA 審核態度友善，醫療產業的淨加碼幅度較上個月上升 9 個百分點，至淨加碼 48%。防禦型的民生消費及通訊股也分別跳升 13 及 17 個百分點。

展望後市，近期美歐國家等全球新冠肺炎重點疫區疫情稍有舒緩、美國聯準會更加碼宣佈 2.3 兆美元貸款計畫以支持經濟，全球股市最近兩週歷經快速反彈，高收益債及投資級債也雙雙上揚，未來除了持續關注美歐國家新冠肺炎疫情發展之外，企業陸續公佈上季財報結果與更新財測展望，將是市場能否延續反彈走勢關鍵。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾認為，全球新冠肺炎疫情未來走勢雖仍難判斷，然而，依照過去疫情影響經濟活動的經驗觀察，經濟活動趨緩、恐慌情緒衝擊金融市場偏向暫時性因素，全球政府已祭出大規模紓困政策，聯準會等多國央行也採行降息、量化寬鬆等貨幣政策，寬鬆政策規模更超越金融海嘯時期，後續隨疫情舒緩與經濟活動回復，疫情對中長期經濟影響仍將回歸中性。