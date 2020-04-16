貴金屬需求飆高之際 美國鑄幣局紐約工廠暫時停工

實物黃金和紙黃金價格之間的溢價開始逐漸下降之際，美國鑄幣局週三 (15 日) 卻宣布，受 COVID-19(新冠肺炎) 疫情影響，決定暫時停止其紐約西點工廠的所有生產，這家工廠生產黃金、白銀、鉑金和鈀金硬幣。

從需求面來看，這個時機非常不利，數據顯示，當前金幣和銀幣的需求均飆升至歷史高點附近。

在疫情導致封鎖之際，金融市場劇烈波動，刺激散戶投資人對貴金屬的需求激增，鑄幣局上個月表示，美國鷹揚銀幣 (American Eagle silver coins) 已經售罄，而其提供的金幣，在 3 月也以 3 年多來最快的速度被搶購一空。

銀幣銷售數據 (圖表取自 Zero Hedge)

最新銷售數據顯示，在 4 月的前兩週，鑄幣局已售出 56500 盎司 1 盎司美國鷹揚金幣 (American Eagle Gold Bullion)。與 2019 年 4 月全月相比，這個銷售額已經增長了 465%。

金幣銷售數據 (圖表取自 Zero Hedge)

Gainesville Coins 貴金屬分析師 Everett Millman 表示，停產的時機非常糟，由於需求飆升，這將加劇硬幣市場的供應短缺。

他指出，目前金幣的溢價比現貨金高出 5% 至 10%，而正常情況下，這個溢價幅度應該不到 1%。黃金現貨週三下跌 0.6%，收於每盎司 1717.03 美元。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

紐約州是目前美國疫情的重災區，鑄幣局表示，考慮到員工工作的風險，而做出停工決定。

鑄幣局發言人 Michael White 表示，鑄幣廠此前曾將部分銀幣的生產轉移到費城的工廠。在西點工廠暫時停工期間，它將繼續向其授權購買網路，提供美國鷹銀幣和 America the Beautiful 銀幣。但美國鷹金幣和水牛金幣將不會發行。