看好避險需求不降、通膨升溫！投行：年底金價上看1800

新冠肺炎疫情持續延燒，推升了投資者的避險需求。德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 在報告中指出，在疫情流行期間，全球實行大規模的財政刺激措施和超寬鬆貨幣政策，投資者將黃金作為避風港和「最後的救命稻草」，金價因此受到推升，該行預期 2020 年底金價將為每盎司 1,800 美元。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

週二現貨黃金交易價格落在近每盎司 1,750 美元，為 2012 年 11 月以來的最高水平，隨後在週三有所回落。自 3 月中旬以來，金價從一個月前的低點上漲了近 300 美元，德國商業銀行表示，考慮到美元指數的上漲，金價表現將「更為出色」。

「通常，美元的上漲將對黃金造成壓力，但在目前的市場環境中，人們對疫情危機的發展存在極大的不確定性，而且對經濟影響幾乎無法確定，因此，黃金仍然能夠堅守作為避險資產的立場。」Fritsch 說道。德國商業銀行指出，除了美元之外，黃金對其他多種主要貨幣的價格皆創下歷史新高。

德國商業銀行也表示，全球封鎖對經濟和金融市場造成嚴重影響，央行和政府祭出的大量經濟刺激政策令主權債務不斷膨脹，對黃金的避險需求持續旺盛。此外，金價也可能受惠於疫情後通膨的攀升。

因為在疫情解除後，因生產停工和供應鏈中斷而被壓抑的需求將會暴增，而企業生產還未能跟上，將推升通膨。

「因此，我們正在將年底金價的預測從每盎司 1,650 美元上調至每盎司 1800 美元，主要是基於對全球疫情大流行將在今年下半年得到控制後以及市場情況因此得到緩解的來做的預測。」