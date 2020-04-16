〈房產〉不畏疫情 北台灣Q1新建案成交價持穩 桃園創11季新高

市調統計，北台灣今年首季新成屋、預售屋成交行情，呈現紅通通的好光景。其中台北市、桃園市與新竹地區房價上揚，新北市和基隆市持平。

住展研發長何世昌表示，雖然首季房市有疫情干擾，但利率極低與貨幣寬鬆，加上建商口袋夠深，新建案房價不僅未被疫情擊倒，北北基桃竹的房價更同步衝到復甦以來最高點。

住展調查顯示，今年第 1 季房價漲幅最大的桃、竹地區，其中桃園市第 1 季新建案房價漲至每坪 22.8 萬元，較上季上漲 1.3%。與去年同期相比，則微漲約 0.4%。雖然桃園房價漲幅還算相當溫和，但價格水準已創下 2016 年第 3 季以來的近 11 季新高。新竹地區第 1 季房價則來到每坪 22.9 萬元，單季上漲達 1.8%，為近一年來新高。若與去年同期相比，則價格持平。

何世昌指出，桃竹地區第 1 季房價表現強勢，主要是挾帶著台商回流題材激勵市場信心，而桃園、新竹兩地分別是傳產、電子科技產業重鎮，民眾購屋信心未因疫情而下挫，市況受到疫情干擾的影響不像大台北那麼明顯，因此房價上揚幅度較多。

雖然大台北受到疫情嚴重干擾，但房價卻十分堅挺。台北市第 1 季房價成交為每坪 85.1 萬元，季漲幅約 0.4%。與去年同期相較，則年增幅約 0.6%。

何世昌分析，在北台灣各縣市中，台北市不動產市場受到疫情衝擊程度最為劇烈，新建案買氣快速收縮，但卻未對房價產生傷害。北市房價不跌反漲的主因，是因為第 1 季釋出的新建案價格大多偏高，將整體房價微微推高。

新北市第 1 季成交房價為每坪 39.2 萬元，房價水準與上一季相當，但比去年同期漲幅約 1.8%。與北市比較，新北市第 1 季釋出的新建案價格相對平實，整體房價維持平穩的盤勢。

何世昌認為，北台灣第 1 季房市還安穩的駛於復甦軌道上。但新冠肺炎疫情若到第 2 季仍無法結束，甚至延續到下半年，對全球經濟衝擊力將超乎想像，屆時就算國內房市再猛恐怕也難再上揚。