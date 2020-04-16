〈新冠肺炎疫情〉台灣再現零確診 張上淳證實接獲WHO專家致電

繼 14 日零確診後，疫情指揮中心再度宣布，國內今 (16) 日也無新增確診病例，維持在 395 例，指揮官陳時中強調，台灣邊境防線目前看來是守住了，不過全球疫情未趨緩，仍不可掉以輕心；此外，專家諮詢小組召集人張上淳證實，已接獲 WHO 專家致電，針對台灣防疫作為交換意見，我方也表達希望能參加疫苗研發小組會議。

世界衛生組織 (WHO) 今天在日內瓦總部召開記者會時，研究冠狀病毒部門的范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 曾表示，她在 2 月及 15 日稍早再次透過電話與台北方面交流。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，WHO 確實在昨天有致電台灣，與公衛專家討論並交換意見，在電話會議中，對方有一位專家及法律顧問，談及的內容包括近期全球疫情簡報、過去台灣的防疫作為，以及分享過去台灣部分特殊的個案情況、有沒有發生本土傳播情形等議題。

張上淳指出，我方也傳達了希望能多多參與 WHO 的相關活動，包括之前多次被拒的疫苗研發專家小組會議，不過，對方並沒有正面答覆，僅表示會再回去好好研議。最後，我方專家也再次強調，台灣非常願意與全球各個國家分享疫情控制的狀況。

陳時中表示，近期 WHO 比較願意跟台灣對話，也看到了台灣，算是往前邁進一大步，至於之後怎麼調整，才會更有助於世界的醫療衛生情況，那是我們未來需要努力的方向。張上淳也說，這場會議促成雙方的瞭解，但台灣這麼好的防疫成果與經驗，應該不僅是一位 WHO 的專家分享，期待在更正式的場合上，與更多國家分享。

陳時中指出，台灣從 3 月中旬陸續實施嚴格的邊境管制措施，全球確診病例也急速成長，目前已突破 200 萬人，死亡率攀升至 6.4%，台灣則維持在 1.52%，就康復率來看，國際約為 24.5%，台灣 39.2%，疫情控制對比國際要來得好，儘管再次零確診，但我國仍不能掉以輕心，大家還是要做好防疫工作。