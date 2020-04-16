排放法規+疫情衝擊 南韓鋼鐵製造商被迫減產

據韓媒《Business Korea》報導，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發導致需求下滑、原料價格不穩定、全球貿易戰持續以及溫室氣體排放權對成本帶來負擔，南韓鋼鐵製造商目前正陷入困境。

溫室氣體排放權的每噸價格在短短一年內從 27,500 韓元躍升至 40,500 韓元。此外，價格也在兩年內上漲了約 74%，主因來自於製造商積極在法規加強前大量購買排放權。計劃於 2021 年至 2025 年生效的第三階段排放權計劃中，企業強制性減排或購買排放權的比例升至 10%，遠高於先前的 3%。

在這樣的情況下，南韓鋼鐵製造商的成本負擔持續增加。去年花費了 1100 億韓元購買排放權的現代製鐵 (Hyundai Steel) 表示，今年必須為此支付兩倍的費用。東國製鋼 (Dongkuk Steel) 也表示，與排放權相關的費用增加了整體生產成本，此外，由於疫情嚴重影響了公司業務，除了減少生產似乎外別無選擇。

部分製造商對於南韓環境部領導的排放計劃表達了不滿，有製造商即表示：「儘管該計劃的最初目的是通過增強市場功能來減少溫室氣體排放，但南韓環境部只將重點放在該計劃的法規運行上。」

該廠商建議，南韓環境部需要與經濟部和財政部更加緊密地合作，以更好地利用市場功能達到計畫目標。廠商也提到，目前他們所負擔的，比排放大量溫室氣體的發電公司更重，南韓電力公司 (KEPCO) 卻代替他們支付了排放權購買成本的 80%。