TOYOTA越南銷量吃鱉 Q1被現代擠下冠軍寶座

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，今年 Q1 在越南的銷售吃鱉，被南韓現代汽車擠下冠軍寶座。

越南汽車生產廠商協會 (VAMA) 的最新調查數據顯示，南韓現代汽車在越南當地的合資公司 (Hyundai Thanh Cong) 於 2020 年 1-3 月共賣出 1 萬 5362 輛汽車，超越了豐田越南 (Toyota Motor Vietnam) 的 1 萬 3748 輛。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

現代的 Accent 還有 Grand i10 在今年 Q1 繳出漂亮成績，特別是 Accent 在當季賣出 4440 輛，占越南汽車總銷量的 28.9%，而 Grand i10 也賣出了 3860 輛。

這次是現代首度在越南超越豐田。去年豐田在越南賣出 7 萬 9289 輛的新車拿下當地銷售冠軍，現代則以 6 萬 7938 輛的成績屈居第二。

豐田已在越南當地工廠投資二十多年，在 2018 年時的總投資額達 9 千萬美元。儘管越南自 2018 年 1 月 1 日起，已將東協國家汽車進口關稅由 30% 調降至零，但從印尼進口的成本未低於當地組裝。越南擁有近億人口，汽車市場在近年來快速成長，豐田認為在越南乘用車市場極具競爭力，也加碼投資當地組裝廠，還可享有多項租稅優惠。

南韓現代也在去年 1 月宣布與越南 Thanh Cong Group 成立合資公司，希望藉此提高在越南市場的汽車銷量。並計畫擴大當地的汽車生產基地，目標在 2020 年下半年要將年產能提高到 10 萬輛，積極開拓東南亞市場。

據統計，越南汽車市場每年平均消費 50 萬輛，每年進口約 20 萬輛。