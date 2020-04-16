MIC調查行動商務將成主流 社群軟體LINE網購影響力擴大

資策會產業情報研究所 (MIC) 針對台灣網友網購行為進行調查，發現去年網友網購行動下單比例，從前年 35.9% 大幅成長至 49.6%，而透過行動瀏覽網購比例，也從前年 43.8% 躍升至去年 55.9%，首度超越電腦瀏覽量，其中通訊軟體 LINE，透過社群集客、電子支付功能，在網購影響力中成長最大。

資策會指出，通訊軟體 LINE 的傳播影響力在台灣持續上升，從 2017 年的 12.3% 成長至 18.9%，擠進網友獲取購物資訊的管道前 5 名，前 4 名則為購物網站、Google 搜尋、Facebook、比價網站，反觀入口網站傳播影響力則逐年下降。

資策會進一步指出，網友網購途徑相當多元，雖然網友仍習慣直接進入綜合網購平台瀏覽與下單，但 LINE 透過社群集客優勢，旗下 Line 購物、導購服務，攀升至第二大網購平台，其它網購路徑，還包括現金回饋平台、比價網站、社群媒體，而支付方式中，Line Pay 也擠進前三名，僅次於刷卡、超商貨到付款。

另一方面，資策會也調查，隨行動商務成為主流，統計有高達 92% 網友下載使用實體零售通路 App，前五名分別為，全家 (5903-TW)、統一超 (2912-TW)、全聯、家樂福、屈臣氏，使用比率達 63.3%、60.8%、53.3%、37%、31%，調查也顯示，近 7 成消費者最重視行動會員卡功能，還包含消費紀錄查詢、行動支付、寄杯服務與禮券兌換功能。