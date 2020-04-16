重啟經濟！歐盟公布解除部份全境防疫管制三要件

周四 (16 日) 外媒報導指出，歐盟委員會主席馮德萊恩公布取消部分限制措施的計劃，希望協調歐盟解除 3 月份開始實施的封鎖政策。不過，歐盟委員會也表示，放寬封鎖措施的力道可能只是暫時性。若在解除封鎖後，再度引發新增病例數量飆升，並衝擊醫療體系，封鎖措施將再重新啟動。



歐盟委員會提出三項放鬆緊急措施的條件，包括感染人數大幅，且持續性的下降、醫院需有足夠的病床、重症治療資源、藥品及設備，最後需要有大規模檢測、監控病毒傳播、追蹤並隔離病毒攜帶者的能力。

歐盟委員會會有此計劃主要因為歐洲已有不少國家疫情出現好轉趨勢，同時也有部份國家正逐步解除疫情期間實施的居家隔離等限制令。

德國總理梅克爾已於當地時間 15 日宣布，將執行漸進式放寬防疫限制的計劃。按照計劃，面積不超過 800 平方公尺的商店將從下周 (20 日當周) 開始恢復營業，而餐館、酒吧、電影院等場所仍將繼續關閉。

同時，自從 5 月 4 日起，德國的學校將逐步恢復上課，以畢業班級為優先，視情況擴大開放層級。此外，讓民眾保持社交距離的規定將至少持續到 5 月 3 日，兩人以上的聚集活動仍被禁止，大型活動的禁令將持續到 8 月 31 日。

而奧地利已有不少商店於 14 日開始重新營業，購物中心和理髮店則將在 5 月 1 日開放，至於餐廳則將在 5 月中旬才會逐步解禁。當地政府預估在未來的一個月內所以商業活動將逐漸恢復正常。

捷克方面則是在今後兩個月逐步開放因為疫情影響而關閉的商店、旅館等。首先，工藝品店將在 4 月 20 日開放營業，大型百貨公司則是 5 月 11 日，至於飯店、旅館、購物中心是 6 月 8 日重啟營運。而劇院和其他文化和體育場館則將於 6 月 8 日重新開放，但最多可容納 50 人，且實施前提是疫情並未再擴大。

