暗示還有寬鬆？拉加德：將盡一切所能幫助歐元區

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四 (16 日) 警告歐元區即將走向嚴重衰退，強調歐洲央行將盡一切所能幫助地區度過經濟危機，將採取措施可能包含再增加資產購買規模、調整購債組成，並評估歐元掉期交易 (swap) 的請求，以度過本次疫情難關。

「近期調查結果顯示，歐元區經濟已出現前所未有的衰退跡象，ECB 已做好充分準備，在必要範圍及時間內，盡可能嘗試所有選擇和緊急方案，幫助歐元區經濟度過這次難關。」拉加德表示。

過去幾週來，ECB 向市場釋放了大量支持措施，包含實行 1 兆歐元的資產購買計劃，以提振疲軟經濟表現。

拉加德表示，ECB 正在評估是否採取更多措施來幫助地區成長，包含放寬歐元流動限制。「ECB 支持 IMF 建立的危機應對措施，包含調整緊急貸款規模和建立短期流動性工具，ECB 也願意為所有 IMF 成員尋求特別提款權 (Special Drawing Right) 分配。」

據外媒報導，ECB 已同意和歐元區外的部分歐洲國家央行們建立歐元掉期交易，而拉加德也表示正在評估這項要求。

國際貨幣基金 (IMF) 稍早預計，今年歐元區 GDP 將萎縮 7.5%，幅度恐達到全球經濟的兩倍以上，不過 IMF 預期歐元區經濟將在 2021 年復甦，一切取決於疫情危機的持續時間以及影響模式。

隨著歐洲部份國家疫情逐漸好轉，許多歐洲正在嘗試放寬防疫措施，奧地利、捷克已有不少商店重新營業，德國也宣布將漸進放寬措施，並宣布恢復上課及大型社交活動的時間進程。

彭博經濟學家 Jamie Rush 和 Maeva 表示：「隨著歐盟逐步解除防疫管制措施，現在的問題在於什麼樣的產出目標是可以實現的？經過計算，我們預估從完全封鎖到中級管制，可能使地區產出增加約 20%，伴隨著輕度社會隔離成為常態，產出將再拉高 10%。」

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