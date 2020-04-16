〈飯店集團結盟救市〉聯合通用券詢問度爆表 二階段銷售專案啟動

新冠肺炎疫情衝擊下，日前老爺酒店集團、雲朗觀光集團和凱撒飯店連鎖共同發起「CLR 聯合通用券」拚來客數，為國內飯店業史上第一次跨品牌攜手合作，由於已接獲近百家企業福委會詢問，購買意願高，為搶攻企業大單今 (16) 日起推出主攻企業戶的第二波專案，期藉企業大量購買，提振國內觀光消費。

三大飯店集團首次宣示結盟，3 月底共同發行「CLR 聯合通用券」，期間陸續接獲許多洽詢電話，並同步對外部企業銷售。

雲朗觀光今日表示，隨著疫情漸趨緩，近期各企業福委致電詢問「CLR 聯合通用券」的數量，已暴增至近百家企業，因此，三大集團決定在第一波發行僅供集團內部同仁和關係企業員工國內旅遊使用，第二波同步開放各大企業與公司行號大量採購。

雲朗強調，企業客戶最低採購 1000 張以上「CLR 聯合通用券」即享有額外折扣，最多可打到 75 折，使用期限至明年 3 月底，隨著疫情趨緩可望掀起企業戶的搶購潮，並進一步提振國內觀光市場。

雲朗觀光集團總經理盛治仁說，過去飯店業是完全競爭的行業，多競爭少合作，這次三大集團等於是共同加碼投資台灣，在疫情可控之下拚經濟，也希望為其他產業做示範。