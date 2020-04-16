韓電信商積極拓5G設備 研調估5G手機市占率上看48%

研調機構光電協進會出具報告指出，韓國 5G 用戶數已突破 577 萬戶，用戶數僅次於中國、世界排名第二，韓國行動通訊業者也決定，今年上半年對 5G 網路投資，將從原本的 27 兆韓元，增加至 40 兆韓元 (約新台幣 9900 億元)，帶動 5G 手機市占率至 48%。

光電協進會產業分析師林政賢表示，韓國 5G 發展快速，是因行動服務業者不斷投資，據統計，去年韓國三大行動通訊業者的資本支出，達 80.8 兆韓元 (約新台幣 1.99 兆元)，年增 60%。

此外，韓國行動通訊業者預計今年上半年對 5G 網路投資金額增加到韓幣 40 兆元，幅度達 50%，並擴大 5G 室內基地台至 2000 個站點，包括地鐵，機場，百貨商場及中小型建築物等區域。

光電協進會指出，隨著 5G 基地台的成長，消費者選購 5G 手機的比例也不斷增加，預估今年韓國 5G 智慧型手機銷量上看 840 萬支，市占率將從去年的 28%，攀升至 48%。

韓國產業專家認為，從過去經驗來看，藉由通訊技術及大量投資智慧型手機，將有助走出經濟低潮，因此看好韓國的 5G 基礎設施將有助韓國經濟從新冠肺炎疫情中回升。