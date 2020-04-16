癌症病患列新冠肺炎高風險族群 藥華藥歐洲客戶對藥品需求增加

英國國民保健署發出聲明，將骨髓增生性腫瘤等相關血癌患者，歸類為極易感染新冠肺炎病毒感染族群，其中，藥華藥 (6446-TW) 去年在歐洲上市的新藥 P1101，可增加癌症患者的免疫反應，藥華藥的歐洲合作銷售夥伴，已要求增加藥品數量，支應未來需求。

英國國民保健署指出，包括原發性血小板增生症、真性紅血球增生症、骨髓纖維化等骨髓增生性腫瘤血癌患者，是容易受到新冠肺炎病毒感染，據研究顯示，現行使用藥物 Jakafi(捷可衛) 可能會弱化患者的免疫系統，導致患者更容易受到病毒威脅，不過另一款α干擾素治療則未有此疑慮。

藥華藥表示，旗下新藥超長效型α干擾素 P1101，經研究發現，可透過多種機制干擾病毒進行複製與傳播，並增強免疫系統，且α干擾素在呼吸道內施用，能降低病患感染機率，且減少病患惡化成重症。

藥華藥指出，P1101 是透過歐洲合作夥伴在當地銷售，去年底已出貨一批藥物，藥量約可使用半年，而自英國國民保健署發出聲明後，歐洲合作夥伴擔憂當地藥品需求量增加，近期已要求提前備貨並增加生產藥品數量。

此外，藥華藥擬規劃向美國 FDA 申請臨床試驗，取得緊急使用授權，預定在台灣、美國、中國、日本及韓國等地的多國多中心進行臨床試驗。