2020智慧城市展改為線上虛實整合展 採數位化展出

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，台北市電腦公會今 (16) 日表示，2020 智慧城市展 (SCSE) 將採取數位化方式展出，改為線上虛實整合展，時間將從 7 月 1 日持續到 12 月底。

台北市電腦公會指出，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情未見趨緩，基於維護參展廠商與國內外訪客健康安全與整體展出效益，並配合政府中央流行疫情指揮中心宣布，室內超過 100 人以上、室外超過 500 人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染風險。

台北市電腦公會表示，經過與共同主辦單位台北市政府、桃園市政府，在 4 月 8-15 日，向今年度參展的 336 家廠商與相關單位進行問卷調查，並在今日討論，共同決議 2020 智慧城市展將採取數位化方式展出，並於原訂展覽日期 7 月 1 日推出。

智慧城市線上展會活動，展出內容將包括智慧科技應用的解決方案、各應用領域專業論壇、首長高峰會、商機媒合會及特別活動等，台北市電腦公會表示，將透過展現智慧城市展專業品牌形象、六年來蒐集建置的資料庫，持續為參展廠商服務，並為明年展覽進行宣傳，爭取更多國內外資源與商機。