〈星展投資展望〉疫情衝擊電子產業需求 星展下修我今年GDP至-1%

星展集團預估，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟衰退、需求萎縮，台灣第 2 季恐面臨出口衰退危機，今年 GDP 成長率將轉為 -1%，明年可望反彈回升至 2.9%。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，疫情爆發初期對台灣影響不大，原因是台灣出口主要以電子產品為大宗，而電子商品可透過網路銷售，加上因應防疫而生的宅經濟、線上教學等仍可支撐電子商品需求支撐力道。

但馬鐵英也說，隨著疫情擴散、美國、歐洲與東南亞相繼祭出封城措施，將進一步壓抑市場需求，加上全球經濟衰退、失業率攀升，民眾收入減少勢將抑制市場對於非必需性消費的需求，從第 2 季開始，預估約 4、5 月這段期間出口下滑將逐漸浮現。

整體而言，在疫情爆發初期，台灣的電子商品還能靠市場需求、銷售管道維持韌性，但如果全球經濟連續兩個季度出現負成長，在企業現金流吃緊、甚至倒閉、失業潮等問題拖累下，市場對於非必需品的需求就會衰退，尤其是對經濟週期敏感度高的電子消費品將首當其衝。

馬鐵英指出，由於中國復工狀況理想，使得供應鏈需求並未對台灣第 1 季經濟造成太大的傷害，GDP 仍有 2.5%，但第 2 季起因疫情全球擴散，導致亞洲出口需大幅下滑，以南韓來說，4 月前 10 天的出口就比去年同期大減 19%，這就是一個值得注意的警訊。

根據星展集團預估，亞洲市場自第 2 季起就會浮現萎縮，預估第 2 季、第 3 季都會呈現明顯萎縮，但第 4 季起可望出現 U 型復甦反彈。

馬鐵英認為，台灣疫情控制情況良好，確診人數是亞洲最低，加上中國復工狀況穩定，降低對供應鏈衝擊，比起其他國家內需腰斬，台灣的內需市場仍在正常水準內；而財政空間充裕，萬一經濟衰退超出預期，仍有實施財政政策的空間。