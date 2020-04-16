〈台積電法說〉遠距工作推升HPC需求成長 創意、世芯-KY展望佳

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說會指出，HPC(高效能運算)產品受惠居家工作趨勢成形，需求較 3 個月前強勁，法人認為，台廠創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 提前布局 HPC，可望隨著應用擴大帶動營運成長。

隨著疫情持續蔓延全球，遠距教學、遠距上班趨勢興起，資料中心建置加速，加上 AI 延伸至各領域，推升 HPC 快速成長，依台積電上半年預估，HPC 產品成長幅度可望不受疫情影響，優於行動裝置、物聯網等消費性產品。

創意今年因 HPC、5G、AI 等案件進入設計定案、量產階段，營運將重返成長，以先進製程案件來看，去年設計定案數量僅 3 個，今年逾倍數成長，估有 11 個，其中 3 個為 7 奈米。

世芯則預計，今年 7 奈米將成為營收主力，應用以 HPC 為主，且多在下半年量產，看好今年營運逐季走高，第 4 季因中國客戶 CPU 量產貢獻，營收將達最高峰，推升全年營收續創高。

觀察兩家第 1 季營收，創意為 31.7 億元，年增 23.76%，世芯 - KY 為 15.2 億元，年增 36.1%，年增率均超過 2 成，顯見 HPC、AI 等需求明朗，展望後市，兩家公司可望持續在 HPC 貢獻下，抵銷消費性產品下滑風險，推升營運成長。