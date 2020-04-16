〈萬泰科攻醫療領域〉攜國家隊開發抗菌口罩、防護衣 最快1-2個月產品化

連接線束廠萬泰科 (6190-TW) 董事長張銘烈透露，真空濺鍍銀銅鈦抗菌 (ACT) 材料下一步將應用在口罩、防護衣上，目前除了已和國家隊廠商合作，最快 1-2 個月就會有相關產品推出外，在日本也有大型商社洽詢，進軍海外市場。

張銘烈指出，由於奈米銀材料優異的抗綠膿桿菌特性，在醫療材料中被廣泛的應用，國外已有鍍銀紗布用於外部傷口處理，防止傷口二度感染發炎的例子，未來也可應用在醫療抗菌防護服裝、口罩，以及病人服裝及病床。

萬泰科先前也委託萬能科大測試，請學生配戴衛服部發放的口罩及 ACT 口罩，三天後測試接觸口鼻面的細菌殘留量，衛服部口罩測得菌量為 15000 隻，而 ACT 口罩菌量小於 3 隻。

張銘烈表示，目前也已經跟防疫國家隊中的二家不織布業者合作，開發 ACT 材料的口罩、防護衣等相關產品，預計接下來 1-2 個月就會有產品推出。

此外，萬泰科的 ACT 材料也通過日本 SEK 紅色醫療級認證，不會對皮膚造成刺激、敏感反應，張銘烈透露，通過認證後，也已經接獲幾間日本大型商社洽詢，可望藉此打入當地市場，未來也不排除拓展至機能衣等織品應用。