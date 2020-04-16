馬光Q1轉盈 EPS 0.02元 創5年同期新高

連鎖保健集團馬光 - KY(4139-TW) 今 (16) 日公布自結，受惠新加坡馬光營運調整，天津馬光慢病管理業務穩定成長，第 1 季稅後純益 97.4 萬元，季增 11.57%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.02 元，創近 5 年同期新高。

馬光第 1 季營收 1.98 億元，季減 33.3%、年減 9.3%；稅後純益 97.4 萬元，季增 11.57%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.02 元。

馬光第 1 季以慢病管理業務為主的天津馬光，營收比重 50%、中草藥保健品為主的新加坡馬光，營收比重 30%，其他 20%，馬光表示，原本第 1 季是產業淡季，不過受惠新冠肺炎疫情，新加坡政府祭出補貼政策，加上調整營運體質，新加坡馬光單季獲利年增 3 倍，帶動營運轉盈。

展望後市，天津馬光病管理業績維持全年成長 3 成，此外，預計今年 6 月取得互聯網醫療執照、7 月提供雲端慢病醫療服務，並有營收貢獻。

新加坡馬光方面，除旗下中草藥保健品穩定銷售外，去年開設首家中醫婦幼專科診所，預計今年將增設 4 家診所，預期每家診所開幕 6-8 個月後，單間診所全年可貢獻百萬元營收。