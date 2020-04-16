〈美股早盤〉初領失業金又飆524萬人 美股小漲、美元指數再次靠近100點大關

儘管近日來美國所公佈的經濟數據表現不佳，最新的初請失業金人數亦超過 524 萬人，但美股於週四 (16 日) 早盤四大指數仍小幅上漲。

其中，科技類股為 S&P 500 指數中表現最佳的部門，於週四 (16 日) 早盤領漲 1.2%。微軟 (MSFT-US) 則上漲 1.7%，帶動整體道瓊指數上漲；費半成份股的台積電 ADR 則上漲 4.51%。

新冠肺炎疫情

美國總統川普於週三 (15 日) 宣佈，美國已渡過疫情高峰期，某些州將在 5 月 1 日前提早重新開放經濟活動，週四 (16 日) 將公佈重啟經濟指南。

此外，歐洲已有不少國家疫情出現好轉趨勢，同時也有部份國家正逐步解除疫情期間實施的居家隔離等限制令。德國總理梅克爾宣佈將防疫封鎖措施延長至 5 月 3 日，不過自下週起允許規模較小的零售店商重新開業，並於下個月初開始逐步恢復學校開學。

但是，由於日本疫情仍在擴大，日本政府正計劃將全國所有 47 個都道府縣，全部納入「緊急事態宣言」的發佈範圍，讓日本全國都進入緊急狀態。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (16 日) 公佈截至 4 月 11 日的當週初請失業金人數，報 524.5 萬人，雖然與前兩週所公佈的數據相比，呈現改善的趨勢，但疫情對於美國就業市場所造成的衝擊，仍舊不容小覷。

截至台北時間週四 (16 日)22 時許：

道瓊指數上漲 14.58 點或 0.06%，暫報 23518.93 點

那斯達克上漲 95.68 點或 1.14%，暫報 8488.85 點

標普 500 上漲 18.37 點或 0.66%，暫報 2801.73 點

費半上漲 30.77 點或 1.92%，暫報 1679.57 點

台積電 ADR 上漲 4.51% 至每股 51.89 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.609%

紐約輕原油上漲 1.66% 至每桶 20.20 美元

布蘭特原油上漲 2.71% 至每桶 28.44 美元

黃金上漲 0.76% 至每盎司 1753.45 美元

美元指數上漲 0.30% 至 99.785 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 早盤上漲 0.72%，達 1267.10 美元。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 於週三 (15 日) 表示，由於受到肺炎疫情的影響，企業開始削減廣告支出，導致 Google 的營收受到衝擊，而在疫情中受傷最重的旅遊業和零售業，都是 Google 廣告的大客戶，因此，為了削減成本，接下來到年底前，公司將放慢聘僱員工的腳步。

Google 曾在 2009 年金融危機期間裁撤部分人力，但近年來大舉招募，光是去年就僱用 2 萬人。去年資本支出為 235 億美元，主要投入資料中心、電腦伺服器等相關項目。

百思買 (BBY-US)

百思買早盤下跌 0.20%，達 64.64 美元。

百思買於週三 (15 日) 宣佈，由於疫情對於營收造成衝擊，導致該公司須採取必要的成本削減措施，因此，約莫 5.1 萬名員工自週日起將停止上班，幾乎所有美國商店的兼職員工和部分全職員工受影響。

除了無薪假以外，百思買自執行長起高階管理人員均須減薪。另外，百思買亦於 3 月中旬撤回對 2021 財年的財測，且全額提領 12.5 億美元循環信貸額度，並全部暫停執行庫藏股。

摩根士丹利 (MS-US)

摩根士丹利早盤下跌 0.89%，達 38.07 美元。

摩根士丹利於週四 (16 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，營收及獲利皆低於華爾街分析師的預估值。摩根士丹利於 Q1 營收報 94.9 億美元，低於市場預估值 97.3 億美元。獲利則為 17 億美元，較去年同期下滑了 30%，每股盈餘為 1.01 美元，低於市場預估值 1.14 美元。

財富管理部門營收為 40.4 億美元，低於市場預估值，但是，固定資產交易營收為 22 億美元，股權交易營收則為 24.2 億美元，兩者皆優於市場預估值。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 121.6，預估 131.7，前值 159.9

美國 3 月新屋開工月增率報 - 22.3%，預估 - 17.7%，前值 - 1.5%

美國 3 月營建許可總數 (萬戶) 報 135.3，預估 130.0，前值 145.2

美國 3 月營建許可月增率報 - 6.8%，預估 - 10.5%，前值 - 6.3%

美國 4 月費城 Fed 製造業指數報 - 56.6，預估 - 30.0，前值 - 12.7

美國截至 4/11 當週初請失業金 (萬人) 報 524.5，前值 660.6

美國截至 4/11 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 550.85，前值 425.5

美國初領失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，政府所採取的紓困措施，將會提供小型企業營運上所需的資金，預期將可促使企業重新雇用員工。另外，由於美國政府已開始擬定重新開放經濟活動的計劃，因此，Zandi 認為在本週過後，初領失業金人數將會逐漸下降。

摩根大通資產管理策略師 Tai Hui 表示，經濟狀況及企業的獲利表現，應反映在股市的走勢中，但目前市場尚未完全反映經濟的不確定性、以及企業獲利低於預期的風險。