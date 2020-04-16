矽谷巨人也頂不住？ Google宣布放慢聘僱腳步 評估其他投資

Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 週三 (15 日) 透過內部電郵向員工表示，接下來到年底前，公司將放慢聘僱員工的腳步，可說是新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行以來，這名搜尋引擎巨人採取最激進的行動。

《彭博》報導，Pichai 在這封發給內部員工的電郵中透露這項決策，並點出幾個需要削減成本的領域，「除了人力，我們將持續投資，但將調整公司在資料中心和機械、非必要行銷和差旅方面的投資焦點和步調」。

Google 發言人證實此事，表示將在「少數戰略領域」維持聘僱步調，同時「讓已經獲得僱用但尚未上工的員工，盡快開始工作」。Alphabet 在去年底共僱用 11 萬 8,899 名全職人員。

Google 曾在 2009 年金融危機期間裁撤部分人力，但近年來大舉招募，光是去年就僱用 2 萬人。去年資本支出為 235 億美元，主要投入資料中心、電腦伺服器等相關項目。

此事凸顯肺炎疫情造成的不景氣，連最有錢的科技公司也開始感同深受。據說微軟 (MSFT-US) 最近暫緩部分招聘。

Alphabet 股價週三盤後下跌逾 1%，週三收盤下跌 0.63%，報每股 1257.3 美元，今年來累計下跌 6%。

Alphabet 股價今年來走勢。(來源: Google)

儘管比起大舉裁員的新創公司，大企業仍是科技業員工相對安全的避風港，但疫情衝擊之下，企業開始削減廣告支出，衝擊 Google 營收，在疫情中受傷最重的旅遊業和零售業，都是 Google 廣告的大客戶。

Pichai 說：「全球經濟受傷，Google 和 Alphabet 也無法從全球大流行中免疫。我們身處一個業務相互連結、需要彼此合作的生態系，而這裡頭多數人正在承受磨難。」

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