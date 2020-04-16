〈台積電法說〉下修今年展望、3奈米進程、美限制華為影響 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說會，除第 1 季財報，營運展望、先進製程進度及今年營收與晶圓代工產值等預估，都是國內外法人高度關注的焦點，也將牽動台股後市表現。《鉅亨網》幫讀者整理法說會的八大重點，讓讀者一文看懂。

營運展望

台積電第 2 季財測數字，營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄。

總裁魏哲家表示，目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等需求驅動，較 3 個月前更為強勁，近來包括平板、遊戲機需求均成長，PC 則持平。

不過，近來受疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，台積電保守看待下半年市場狀況，預估營收將較上半年持平至微幅衰退。法人估全年營收仍可望續站穩兆元之上。

雙率站穩高檔

台積電第 2 季毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，毛利率高標優於第 1 季的 51.8%，營益率則與第 1 季的 41.4% 相近，雙率均可望續站穩高檔。

下修今年晶圓代工產值

受疫情影響，台積電下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%，中位數為 16.5%，略低於上次預估，不過打破市場估下修到僅年增個位數的傳言。

資本支出不變

即便肺炎疫情帶來不確定性，台積電仍看好未來幾年高效運算、5G 需求，因此將持續布局先進製程，重申今年資本支出金額維持不變，約 150 至 160 億美元。

四大平台應用表現

從四大平台來看，以美元計價，今年高效運算、智慧型手機營收成長仍會高於公司整體平均，物聯網接近公司成長幅度，汽車應用則低於平均。

首度公布 3 奈米進程

魏哲家表示，3 奈米進度符合預期，研發未受疫情影響，預計 2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產；在評估所有不同的技術選項後，台積電決定採用 FinFET(鰭式場效電晶體) 架構，可提供更具成本與效能的方案。

至於 5 奈米，魏哲家說明，設計導入均照進度進行中，表現優於預期，下半年會順利量產，貢獻營收，且產能將快速拉升，目前主要客戶平台為手機及高效運算，未來可能會有物聯網平台客戶加入。

5G 發展

由於 5G 動能較預期強勁，台積電去年 10 月法說會時，上調今年 5G 手機滲透率預估至 15%，魏哲家表示，客戶持續佈局 5G 基建與手機，今年需求仍強勁，全年 5G 手機滲透率預估沒有調整。

不過，魏哲家認為，在疫情影響下，今年全球手機出貨量估將衰退 7-9%，在整體手機規模減少下，5G 手機出貨也同步下修，但 5G 採用矽產品的需求較 4G 高出很多，仍支撐台積電今年營收成長。

美國限制華為影響

對於美國政府將進一步擴大對華為的限制，董事長劉德音表示，儘管結果尚未出爐，但台積電研擬過各種情境，短期內營運將受影響，將與客戶進行動態性合作，採取適當措施，降低對營運的影響。不過，長期來看，在大趨勢持續下，供應鏈將重新調整，並取得平衡。