沃旭與大三商航運簽15年租約 打造首艘台灣籍離岸風電運維船

離岸風電廠沃旭能源今 (16) 日宣布，與台灣大三商航運公司簽訂 15 年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」打造全球第一艘台灣籍運維作業船 (SOV)，預計 2022 年初完工，可載運 60 名技術人員，且每月僅需靠港補給一次。

大三商航運為台廠大統海運及日本株式會社商船三井所成立的合資公司，此租約是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例。沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，除在台中港投資興建全新運維中心，也是台灣及亞太區唯一採用客製 SOV 運維作業船，作為離岸風場運維解決方案的能源業者。

汪欣潔也說，沃旭與傳統船運業者簽署長達 15 年的 SOV 合約，可協助本地廠商成功轉型跨足離岸風電產業，並取得離岸風場的長期運維業務。該 SOV 運維作業船預計 2022 年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作。

大三商航運打造的運維作業船，是全球首艘因應台灣海峽複雜且險峻海象狀況，量身打造的運維作業船，整艘 SOV 將以沃旭歐洲運維船隊設計為基礎，並優化升級。

除船員外，該運維作業船能載運 60 名技術人員，每月僅需靠港補給一次，相較於使用人員運輸船 (CTV)，每次最多僅能載運 24 人，且需要當日來回運維港，效率更佳，也提供運維人員舒適的船艙、休閒娛樂空間、健身設施、現煮餐點。

沃旭能源表示，SOV 將配備先進科技，包含搭載動態補償舷梯、採用先進船舶動態定位系統、配備 3D 動態穩定技術的起重機。且為降低對環境的影響，該 SOV 未來將可搭配不使用化石燃料作為動力來源的技術，並透過優化船體設計，及配置電池混和動力系統，減少船舶燃料使用，降低碳排放。