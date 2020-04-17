底部到了沒？避險基金大老：全球股市恐從2月高點重摔50%

美國疫情似乎有趨緩跡象、加上重啟經濟討論升溫讓美股近日漲多跌少，但億萬富翁辛格 (Paul Singer) 掌管的避險基金 Elliot Management 警告，新冠肺炎引發的市場動盪還沒結束，在全球經濟邁向 1930 年代大蕭條以來最嚴峻衰退之下，全球股市可能從 2 月高點重摔 50%，代表從目前的水準下挫 39%。

Elliot Management 在週三 (15 日) 致客戶信函中說，股市可能從 2 月高點下跌 50%，代表從目前水準再跌約 39%。「直覺告訴我們，股市從 2 月高點回跌 50% 以上，可能是全球股市最終走上的路途。」

Elliott 說，標普 500 指數短短四週暴跌 36%，讓全球股債市和房地產多年來可說是無止盡的正報酬面臨沉重的阻礙。儘管標普 500 從 3 月低點反彈 31%，如今仍比 2 月高點低 16%。

標普 500 指數半年來走勢。(來源: investing.com)

最近 Elliott 買進一些股票和債券，但不代表市場警告已經解除，要在市場上找到價格有吸引力的標的並不容易，「我們還沒看到鍍上金的聚寶盆。」

Elliott 認為，黃金和信用投資可能是現在最有利可圖的投資。

總部在紐約的 Elliott Management 管理約 404 億美元資產，以悲觀的經濟見解和提前預警經濟不景氣到來聞名。該公司第 1 季上漲 2.2%，相較之下，所有避險基金同期間的績效不振，下跌約 8%。