大摩執行長：V型復甦太樂觀 全球衰退將持續到明年底

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 執行長 James Gorman 週四 (16 日) 表示，他認為 COVID19(新冠肺炎) 疫情引起的全球衰退，將持續至 2021 年底。

對於今年下半年可能的經濟走勢，Gorman 表示，他個人當然希望是一個急劇的「V 型」復甦，但實際上，重新開放城市和工廠可能會需要更多的時間。

Gorman 認為，最好的情況可能是「U 型」復甦，但如果要他下注，他會押注是介於「U 型」和「L 型」之間。

至於持續打擊經濟的時間，他預測會到明年年底，人們需要努力應對全球的衰退。

長期衰退可能意味著數以百萬計的工作機會流失，個人和企業借款人拖欠的貸款將超過銀行業原本的預期。

Gorman 指出，實際上不可能在一天之內，達到讓所有人回到地鐵的程度。要重新吸引消費者及小型企業，讓每個人都感受到世界再度穩定，將需要花上幾個月的時間。

在此之前，摩根士丹利週四發布第 1 季業績，公司的獲利下降，但銀行在交易部門的營收相對強勁。

Gorman 表示，與金融危機以來相比，由於 COVID-19 對經濟的衝擊是毀滅性的，帶來更多的市場動盪、不確定性和憂慮。他認為，在這種情況下，這個成績證明公司在平衡的商業模式下的實力。