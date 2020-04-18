BMW THE 8 Gran Coupé四門旗艦跑車 售價518萬元起
承襲了 90 年代初第一代 BMW 8 系列優美的跑車線條，融入 BMW 最新家族設計語彙和極致工藝美學，完美奠定了 BMW Luxury Class 無可取代的奢華典範。此款品味買家期盼已久的美形跑車，即日起正式進駐全台展間，珍稀登場。全新 BMW M850i Gran Coupé 與 840i GranCoupé 加入後，將與 BMW 品牌旗下的頂級旗艦車款 THE 7、THE X7 提供完整的 Luxury Class 產品選擇，滿足獨具品味的層峰買家。
由內而外匯聚優雅與力量的絕美跑車
全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑，是 BMW 引領奢華風潮的大器之作，結合品牌所引以為傲的頂尖造車工藝與創新科技，以流暢跑車線條雕琢出磅礡氣勢，將性能駕馭轉化為一場品味之旅。BMW 全新家族設計語彙詮釋動感奢華的現代美學，醒目的一體式雙腎型水箱護罩，完美呼應著車頭造型與線條比例，在前衛感十足的 LED 頭燈襯托下，透過引擎蓋與車側的鈑件折線、後葉子板的肌理線條及後保桿的導流孔設計，刻劃出光影間非凡質感，同時挹注賽車般蓄勢待發的競速氣勢；而辨識度極高的車尾造型搭配極具流動感的 3D 立體 LED 尾燈更添視覺魅力，對應車尾的後下擾流板與矩形排氣尾管，形塑力與美的優雅面貌。
前衛的 BMW 全數位虛擬座艙結合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，巧妙地將時速錶與轉速錶分別設於螢幕左右兩端，以紅色為底的數位指針透露著全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 與生俱來的熱血跑格，搭配完整 BMW 智能衛星導航的最新世代 iDrive 7.0 系統與智慧語音助理，輕鬆掌握重要行車資訊，創造全新人、車與數位化體驗的互動形式，以潛藏於心的駕馭渴望，實現科技未來。
賽道 DNA 與生俱來的跑車靈魂
源自 BMW M8 GTE 賽車基因的全新 BMW 8 系列 Gran Coupé，在優雅流暢的車身線條下擁有令人難以抗拒的熱血性能因子，當動力爆發，超越一切的完美油然而生！全新 BMW 840i Gran Coupé M Sport 以最純粹的後輪驅動系統，獻給追求純粹操駕體驗的行家，動力部分搭載 3.0 升 TwinPower Turbo 直列六汽缸引擎，擁有 340 匹最大馬力和 500 牛頓米最大扭力之高效輸出，造就其 0-100km/h 加速僅需 5.2 秒的加速表現，搭配強度更甚鋼材的輕量化 CFRP 碳纖維複合材質與鋁、鎂合金打造的車體結構，讓這輛運動感十足的四門後驅跑車，具備令人振奮的極致性能與動態駕馭表現。
至於全新 BMW M850ixDrive Gran Coupé 更是優雅跑車化身性能利器的最佳代表，輕量化的車身與強勁的 4.4 升 TwinPower Turbo V 型 8 汽缸引擎使之擁有 0-100km/h 加速僅需 3.9 秒的優異表現，透過 BMW 原廠工程團隊豐富且成熟的賽車製造經驗、獨步車壇的專業底盤調校技術，配備 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與整合式主動轉向系統，使全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 擁有更為迷人的駕馭樂趣，重新定義豪華四門跑車級距。敬邀渴望追求獨特品味與極致駕馭樂趣的品味人士，親臨鑑賞這款四門旗艦跑車的精湛工藝與不凡格局！