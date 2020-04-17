3月投信基金贖回近2800億元 債券ETF殺最大、台股基金逆增

3 月受到肺炎疫情加重影響，全球股債齊跌，導致國內投信基金規模連續兩個月縮減，月減金額近 2800 億元，其中，規模減少最多的是跨國債券 ETF，但台股基金逆勢增。不過法人指出，在各國加強隔離管制、央行聯手救市下，疫情正逐漸改善、金融市場壓力緩解，投資人不妨採取定期定額方式，投入部分資金先行掌握先機，降低波動風險。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 3 月底為止，投信整體基金規模為 3 兆 7428 億元，較 2 月減少 2774 億元，減幅約 6.90%，連續第 2 個月下滑，規模落居史上單月第 6 高。

若按類型區分，3 月規模減少最多的是跨國債券 ETF 基金、跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金，各減少 960、657、611 與 481 億元；而國內股票 ETF 基金、國內股票型基金、國內槓桿型或反向型 ETF 基金，各增加 307、232、201 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，3 月基金規模減少，主要是因為肺炎疫情持續擴散的影響，市場恐慌情緒延燒，因此，大量變賣各類資產、擁抱現金，除了高波動的股票、高收益債之外，防禦型的高股息股票、公債、投資級債，都遭到「無差別殺盤」。

不過，隨著歐美各國政府祭出嚴格控管措施，同時，央行聯手寬鬆，特別是美國聯準會推出無上限量化寬鬆，並首度購買公司債，大幅緩解市場恐慌情緒，VIX 波動率指數從 80 以上高點回落到 40 附近；而美元流動性緊俏的問題同步改善，美元指數已下滑到 100 以下位置。

葉菀婷指出，進入 4 月，多數國家疫情出現趨緩的情形，或許未來仍有變數，金融市場絕對低點難以預測，但考量各類資產價格已來到低檔區間，中長期投資價值已經浮現。仍舊擔心短期震盪風險的投資人，不妨將資金適當分批，以定期定額方式投入部分資金，掌握逢低布局的先機。