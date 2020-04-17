中國首季GDP年減6.8% 有紀錄以來首度負成長

中國統計局週五 (17 日) 發布的數據顯示，2020 年第 1 季 GDP 為年減 6.8%，這是自 1992 年以來官方開始公布 GDP 數據以來的首次萎縮。

去年第 4 季相比，GDP 則下降 9.8%。

(圖表取自 CNBC)

此前分析師對中國 2020 年第 1 季 GDP 表現預期，中數為年減 6.5%，但分析師預期範圍差距巨大，由收縮 28.9% 到增長 4% 都有。

統計局公布的其他數據包括：

3 月份工業生產年減 1.1% ; 分析師預估下降 6.2%

3 月份社會消費品零售總額年減 15.8% ; 分析師預估下降 10%

1-3 月固定資產投資年減 16.1% ; 分析師預估下降 15%

3 月份城鎮調查失業率下降至 5.9%

中國統計局初步核算，第 1 季國內生產總值人民幣 206504 億元，年減 6.8%。分產業看，第一產業增加值人民幣 10186 億元，下降 3.2%；第二產業增加值人民幣 73638 億元，下降 9.6%；第三產業增加值人民幣 122680 億元，下降 5.2%。

統計局表示，當前疫情持續蔓延，全球經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。